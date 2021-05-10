Oyun havuzu toplarından 332 gram uyuşturucu çıktı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda oyun havuzu toplarına saklanmış 332 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıs tutuklandı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda oyun havuzu toplarına saklanmış 332 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen şüpheli otomobili TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda oyun havuzu toplarına gizlenmiş halde 332 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Araç sürücüsü O.G. (34) gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı