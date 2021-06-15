Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı
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Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı

Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de uyuşturucu madde satan bir şahsın evinde yapılan aramada, sakladığı bonzai isimli uyuşturucu madde oyun hamuru kutusunun içinden çıktı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satan bir şahsın evinde yapılan aramada, sakladığı bonzai isimli uyuşturucu madde oyun hamuru kutusunun içinden çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ömerağa mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi alındı. Başlatılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahsın adresine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda oyun hamuru kutusu içerisinde saklanmış 29,95 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheli E.P., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınarak, işlemleri ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı
Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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