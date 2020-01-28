Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR
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Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.

28.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:45
Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Evde yapılan aramada, çocuk oyun hamuru kutusuna gizlenmiş 1 kilo 161 gram afyon sakızı, 336,38 gram reçine esrar, 65 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR
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