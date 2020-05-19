Oyun grupları yenileniyor DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da Korona virüs salgını sonrasında boş kalan parklarda yenileme çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da Korona virüs salgını sonrasında boş kalan parklarda yenileme çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmasının ardından çocuk oyun parkları boş kaldı. Kaynaşlı Belediyesi'de boş kalan çocuk oyun parklarının yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Virüsün ardından oyun gruplarının daha iyi olabilmesi için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: " Oyun parkları ünitelerini çocuklarımıza yakışır hale getireceğiz. Planlama çalışmalarını tamamladık. Ramazan Bayramı'ndan sonra mahallelerimizde bulunan çocuk oyun parklarını yenilemeye başlayacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA