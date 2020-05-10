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Oyun geliştiriciler çocuklara bilgisayar götürecek

Oyun geliştiriciler çocuklara bilgisayar götürecek
10.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:04

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) iş birliğiyle uzaktan eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla ortak bir çalışma hayata geçirildi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) iş birliğiyle uzaktan eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla ortak bir çalışma hayata geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 23 Mart'tan itibaren tüm yurtta uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler halihazırda eğitimlerine bilgisayarla Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanarak ve EBA TV kanalı üzerinden yayımlanan dersleri izleyerek devam ediyorlar.

TOGED, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve AKÇAM da bu noktada uzaktan eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla "Kırsaldaki Çocuklara Bilişim Yağmuru" sloganı etrafında bir araya geldi.

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak çocukların ve gençlerin eğitimine verdikleri önemi vurguladı.

Geçmişte çocukların ve gençlerin bilişim eğitimi almalarını sağlamaya yönelik pek çok proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Erkin, "Bu kez ise amacımız çocuklarımızın uzaktan eğitim sisteminin gerektirdiği temel eğitim imkanlarına kavuşmasını sağlamak." dedi.

Erkin şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi ve AKÇAM'ın değerli katkılarıyla bilgisayar sahibi olmayan çocukların bu eksikliğini gidererek onların da uzaktan eğitim sistemine erişmelerini ve eğitimlerine kesintisiz biçimde devam etmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda Siirt, Ordu ve Hatay'da belirlenen üç ilçedeki çocuklarımıza 10'ar, toplamda 30 dizüstü bilgisayar temin etmek için harekete geçtik. Gelecekte bu çalışmanın Türkiye'nin her yerine ulaşmasını ve ülkemizde teknolojiye ve eğitime erişimi olmayan hiçbir çocuğun kalmamasını ümit ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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