07.09.2019 11:56

Oyun fuarına yoğun katılım nedeniyle oluşan kuyruk havadan görüntülendi

Yüzlerce kişi, sevdikleri film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giyip bu fuara akın etti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.

Dünya genelinde son yıllarda artan dijital oyun akımı fuarlarını da beraberinde getirdi. Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 8 Eylül'e kadar devam edecek olan GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı düzenleniyor. Düzenlenen fuara çok sayıda oyun sever tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Oyun fuarına katılan yüzlerce genç, fuara gelirken beğendikleri film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydi. Renkli görüntülerin oluştuğu fuara katılanlar duygularını dile getirdi.

Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan drone ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA