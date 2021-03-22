Oyun evi inşaatı tamamlandı
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Oyun evi inşaatı tamamlandı

22.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:53
Oyun evi inşaatı tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, Çağlayan Mahallesi'nde çocukların rahatça oynayabileceği geniş bir bahçeye sahip oyun evi inşaatını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, Çağlayan Mahallesi'nde çocukların rahatça oynayabileceği geniş bir bahçeye sahip oyun evi inşaatını tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandeminin seyrine göre oyun evinin hizmete açılacağını söyledi.

Muratpaşa'da Şirinyalı Mahallesi'nde yeni kreş, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi bahçesinde ise spor salonu inşaatına başlandı. Muratpaşa Belediyesi, Çağlayan Mahallesi'nde çocuk oyun evi inşaatını ise tamamladı.

Başkan Uysal, pandeminin seyrine göre açılacak çocuk evinin 162 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu söyledi. İnşaatı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan oyun evinin 86 metrekare kapalı oyun alanıyla birlikte 51 metrekarelik terasa sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, oyun evinin yaklaşık 5 dönümlük bir alan içinde yer aldığını söyledi. Alanın çocuklara farklı aktiviteleri gerçekleştirme şansı tanıdığını belirten Başkan Uysal, "Yaşadığımız bu zor günleri atlatıp oyun evimizi biz de en sıka sürede açmayı bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Oyun evi inşaatı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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