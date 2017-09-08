Oyun Dünyasının Kahramanları Gamex'te!





Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının katılacağı Cosplay yarışmaları GameX 2017'de nefesleri kesecek. Bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nda" 4 ayrı kategoride yarışacak Cosplay sanatçıları grup ve bireysel olarak muhteşem ödüllerin sahibi olmak için kıyasıya rekabet edecekler.



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Türkiye Cosplay camiasının sevilen, tanınan ve marka olmuş isimlerinden Melis Kartal (Migraine Design) 'ın sunuculuğunda gerçekleşecek olan yarışmada, jüri üyeliklerini Murat Bayer (Quixe Cosplay), Nalan Tarhan (Nano Cosplay) ve son olarak Tokyo Game Show elemelerinde birinci olan ve ülkemizi Japonya'da temsil etme hakkını kazanan, son yılların en başarılı Cosplayerlarından Miray Songün (Mirai) yapacak.



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Bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan GameX Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü iş birliği ile Robot Savaşlarına da ev sahipliğini üstlenecek. YTÜROK ile yapılan işbirliği ile bu sene Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyun severler ve robot savaşları meraklıları ilk kez bir oyun fuarında böylesine heyecan verici bir turnuvayı canlı olarak izleme imkanına sahip olacak.



Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017'ye 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak. Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nın etkinlikleri arasında yer alacak.



Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2017'ye katılmak isteyenler, günlük 10 TL'ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL'ye satışa sunulan biletlerini www.gamex.com.tr, www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri yüzde 50 indirimli olacak.





















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