Oyun Dünyasını Sarsan Ayrılık!

Naughty Dog oyunları hayranları için bir dönemin sonu gelmiş gelmiş durumda. En fazla (Neil Druckmann ile beraber) The Last of US ve Uncharted 4 yönetmenliği ile tanınan Bruce Straley, 18 yılın ardından stüdyoyu terk ediyor. Straley, bu kararın arkasındaki sebepleri henüz açıklamadı ancak bu kararın stüdyoyu sevmemesinden kaynaklı olmadığı ve çok zor bir karar olduğu belirtiliyor.



Straley'nin stüdyoda etkili bir isim olduğunu söylemek oldukça hafif kalır. 1998 yılında Crash Team Racing için doku sanatçısı olarak başlayan isim, hızlı bir şekilde o sıralarda küçük olan stüdyonun ihtiyacı olan, tasarımdan teknoloji gelişmesine her işten anlayan bir isme dönüştü. İlk Uncharted oyunu için sanat ekibini yönetmeye yardımcı oldu ve serinin üst noktalarından biri sayılan Uncharted 2 oyunu için oyun yöneticisi rolüne yükseldi.



Hem Last of US hem de Uncharted 4 oyunlarında da oyunun şekillenmesi için önemli bir isimdi. Eğer bu oyunların savaş ve sakin anlar arasındaki dengesini seviyorsanız, bunun en azından bir kısmı için Straley'ye borçlu olunduğuz söylenebilir.



U4'ün büyük başarısı, Straley ve Druckmann'in efsanevi kreatif yönetmen Amy Hennig'in yerini doldurmaları gerekmesinden dolayı pek kolay bir başarı değildi. Dördüncü oyunun, serinin başarısının geri dönüşü olduğu da söylenebilir.



Bu kararın gelecekteki oyunları nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Straley, The Last of US II projesinde bulunmuyordu ve en son bildirimlerde, geliştirme sürecine mola verdiğini söylemekteydi.





















