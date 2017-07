Oyun, Çocuklarda Etkili Terapi

Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, çocuklarda duyu bütünleme ve fizyoterapi de oyun terapisi konusunda bilgi verdi.



Oyun terapisinde oyunun bir iş, araç ve yaklaşım olarak kullanıldığını belirten Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, "Oyun ile yapılan müdahalelerde çocuklar oyunun içinde pek çok kazanım elde ederler. Oyun oynadıklarını düşündükleri için kendilerini daha rahat hisseder ve denemek için çok daha istekli olurlar. Egzersizlerin zorlayıcı kısmının aksine oyun ile yapılan müdahalelerde çocuklar keyifli bir ortamda ve daha aktif olarak katıldıkları için giderek artan bir performans gösterirler" dedi.



Toylan, "Fizyoterapide oyun bobath terapinin ve duyu bütünleme terapisinin içinde kendiliğinden vardır. Minderler üzerinde sıçradıklarında vücut kontrollerini sağlamayı, bedenlerini hissetmeyi; salıncakta sallanırken denge sistemlerini ayarlamayı; sallanırken fasulye torbalarını hedefe attıklarında el-göz koordinasyonlarını sağlamayı; doğru hedefe atabilmek için doğru plan yapmayı öğrenirler. Tünellerinin içinden geçerken vücut şemalarının farkında olurlar. Kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. ve en önemlisi bütün bu kazanımları elde ederlerken sadece oyun oynadıklarını düşünürler ve sadece oyuna, eğlenmeye, öğrenmeye konsantre olurlar" ifadelerini kullandı.



"Oyun ile yapılan çalışmalar iç motivasyon kazandırır"



İç motivasyon demenin çocuğun kendiliğinden herhangi bir aktiviteyi başlatmak için duyduğu istek olduğunu kaydeden Bobath terapisti-duyu bütünleme terapisti ve Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, "Oyun ile yapılan çalışmalar çocuklara iç motivasyon kazandırır. Oyun ile yapılan egzersizlerle hem fiziksel kapasitede artış, öz bakım becerilerinde gelişme sağlanır hem de hayal gücünü zenginleştirir. Oyun ile yapılan fizyoterapi her yaş grubunda ve her türlü problemde kullanabilir. Bebeklik döneminde sadece belki çıngırağı tutmak bakmak gibi yaşına uygun bir aktivite, bir başka çocuk için sırt kaslarını güçlendirmek için tırmanma gibi daha zorlayıcı bir aktivite olabilir. Otizm spektrumunda bir çocuk için herhangi bir şeyi yapmak için iç motivasyonun sağlanması üzerine olabilir. Psikomotor gelişim geriliği olan çocuklarda emeklemek, yürümek, konuşmak gibi geride kalan becerilerin yanında oyunu başlatma, sürdürme gibi günlük yaşama dair becerilerde de eksiklik görülür. Bu sebeple de psikomotor gelişim geriliği olan çocukların fizyoterapi uygulamalarında hareket becerisini desteği kadar oyun becerilerinin gelişiminin desteklenmesi ve oyun destekli fizyoterapinin uygulanması çok önemlidir" diye konuştu.



Uzman Fizyoterapist Toylan oyun destekli fizyoterapi uygulamalarının kimlere uygulanacağını şöyle sıraladı: "Psikomotor gelişim geriliklerinde, yuvada, anaokulunda ve ilkokulda uyum sorunu yaşayan çocuklarda, oyun oynamayı sürdürmede sorun yaşayan çocuklarda, riskli bebeklerde, serebral palsi tanısı almış çocuklarda, otizm tanısı almış çocuklarda, dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı almış çocuklarda, down sendromu tanısı almış çocuklarda etkin bir şekilde uygulanabilir." - İSTANBUL