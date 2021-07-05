Oyun bilgisayarı toplarken nelere dikkat edilmelidir?

Çoğu oyuncunun en büyük dertlerinden biri de oyun için iyi bir sistem toplamaktır. Peki, oyun bilgisayarı toplarken nelere dikkat edilmelidir? oyuncu sistemi nasıl toplanır, hangi parçalar önemlidir? Oyun bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları hakkında temel bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Çoğu oyuncunun dertlerinden biri iyi bir oyuncu bilgisayarı toplayamamaktır. Oyunlarda yüksek FPS değerleri için iyi ibir sistem şart. Peki iyi bir oyuncu sistemi nasıl toplanır? Özellikleri nelerdir? Sistemde hangi parçaların olması gerekir?

İÇ PARÇALAR

İŞLEMCİ

Oyun bilgisayarlarındaki en önemli parçalardan biri de işlemcidir. Güçlü bir işlemciyen sahip olmak ooyunlarda alcağınız FPS'yi büyük oranda etklileyecektir. Peki nasıl bir işlemci almalıyım? Öncelikle işlemcinin çekirdek sayısından başlayalım ilemcide ne kadar çok çekirdek olursa performans o kadar artar. Ayrıca frekans hızı(Ghz) da yüksek olmalıdır. Üst segmnentte bir oyuncu bilgisayarı istiyorsanız en az 3.6 Ghz lik ve 6 çekirdekli bir işlemci işinizi çokça görecektir. Orta segmentte bir sistem istiyorsanız ise 3.2 Ghz ve 4 çekirdek işlemci de işinizi görecektir.

ANAKART

Anakartın her ne kadar oyunlardaki FPS'ye doğrudan etkisi olmasa da ele almakta fayda var. Eğer bir oyuncu sistemi topluyorsanız anakartınızda en az 2 tane RAM slotu bulundurmanız gerekli. Özellikle anakartta M.2 slotu bulunması sizin için çok büyük bir avantajdır. Oyuncu sistemi için B450M,X570,B550M veya H410 ripi anakartlar iş görecektir. Anakart seçerken hangi işlemciler ile uyumlu olup olmadığına dikkat edin. RAM slotlarının DDR4 olduğuna dikkat edin.

RAM

RAM,oyuncu sistemlerindeki önemli parçalardan biridir. Orta segmentte bir oyuncu sistemi için en az 8 GB'lık olmasına dikkat etmeniz gerekli. Üst segment oyuncu sistemlerinde ise 16,32,64 GB gibi seçenekleri de tercih edebilirsiniz. RAM hızı da dikkate almanız gerekn faktörlerden biri. Orta segmentte bir oyuncu sistemi için2400 Mhz hızında bir RAM almanız iyi olacaktır. Üst segmennteki sistemlerde ise en az 2933 Mhz'lik bir RAM işiniz çokça görecektir.

EKRAN KARTI

Ekran kartı oyuncu bilgisayarlarının kalbi gibidir. Oyunlardaki FPS'yi en çok etkileyen faktördür. Eğer bir oyuncu sistemi topluyorsanız harici bir ekran kartı almanız lazım. Orta segmentte bir sistemin ekran kartı en az 2 veya 4 GB ve 128 bit olması lazım. Üst seviye sistemler için ise en az 6 GB ve 256 bit olması lazım.

SSD (HARDDISK)

Bir bilgisayarda depolama için bir Harddisk zorunlu. Oyuncu sistemleri için ise sistemindaha hızlı çalışması için SSD almak daha mantıklıdır. SSD'nin depolama kapasitesi istenilen sayıda olabilir. SSD'nin okuma ve yazma hızı yüksek olmalıdır. Yoksa sistem yavaş çalışır. Orta seviye bir sistemdde SSD en az 540MB-450MB/sn hızında olması yeterlidir. Üst segment sistemde ise SSD en az 1800MB-600MB/sn hızında olması sizin açınızdan iyi olur. Ayrıca yüksek hızda bir SSD için M.2 veya M.2 NVMe tipi SSD almanız gerekiyor. Orta hızda bir SSD için ise SATA 3 tipi SSD almanız gerekiyor.

POWER SUPPLY

Sistemdeki parçaların çalışması için Power Supply zorunlu. Orta segmentte bir sistem için en az 450W'lık bir Power Supply yeterli. Üst seviye sistemler için ise en az650W'lık bir Power Supply yeterli olacaktır. Ayrıca kasa ile birlike gelen Power Supply de işinizi görebilir.

KASA

Oyuncu kasalarında çok fazla dikkat etmeniz gereken şey yok. Bazı kasaların az önce de söylediğimiz gibi kasanın kendi Power Supply'ı olabilir. Olup olmaması tamamen size kalmış birşey. Oyuncu kaslarında en az 3 adet soğutucuu fan bulunmalıdır.

ÇEVRE BİRİMLERİ

MONİTÖR

Oyun sisteminde monitör çok önemlidir. Öncelikle monitörün boyutu yine tamamen siz kalmış bir durum. Yenileme hızı ise orta segmentte en az 75 Hz,üst segmentte en az 120 Hz olmalıdır. Ayrıca yenileme hızı 1ms'nin üstüne çıkmamalıdır. Monitörde HDMI ve Display Port girişi olduğundan emin olun. Aksi takdirde ekran kartının girşleri ile monitörün girşleri aynı olmazsa ekran kartı hiçbir işe yaramaz.Bu yüzden girişlere dikkat edin.

KLAVYE

Oyun sistemlerinde klavye pek önemli olmasa da deyinmekte fayda var. Oyun oynamak için en uygun olanlar mekanik klavyelerdir. Renkli olup olmaması size kalmış. Switch olarak ise blue,red ve brown switch klavyeler en çok tercih edilenler. Ayrıca Outemu veya Cherry MX switch olmaları da sizin açınızdan avantajlı olacaktır. Blue switch klavyeler çokı ses çıkartırlar. Eğerortamda klavye nsesinden rahatsız olabilecek kişiler varsa red switch sizin için daha ideal olacaktır. Klavyenin Türkçe Q olmasına dikkat edin.

MOUSE

Mouse alırken dikkat etmeniz gerekenler çözünürlük,algılama tipi ve bağlantı tipi. Çözünürlük (DPI) ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Algılama tipinin lazer olması sizin için daha iyi olacaktır. Son olarak bağlantı tipi de kablolu veya USB olmalıdır.