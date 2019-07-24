Oyun bağımlılığına kısa filmle dikkat çektiler

Şanlıurfa'da üniversiteli gençler tarafından sanal oyun bağımlılığına karşı farkındalık oluşturma amacıyla çekilen kısa filmin galası yapıldı.

Türk Kızılay, Yeşilay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK Şanlıurfa) iş birliğiyle üniversiteli gençler tarafından sanal oyun bağımlılığına dikkati çekmek için "Game Of Türkiye" adlı kısa film çekildi.

Filmin GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezinde yapılan galasına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Ders çalışan bir gencin sanal oyun tuzağına sürükleniş aşamalarını konu alan filmin son kısmında sanal oyunun gerçek hayat üzerindeki olumsuz etkilerine yer veriliyor.

ÜNİAK Şanlıurfa Başkanı ve filmin yönetmeni Murat Uyanıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle gençlerin de bu imkanlardan faydalanmak istediğini söyledi.

Bilgi ve teknolojiyi doğru kullanmanın insanlara pek çok yararı olduğunu belirten Uyanıkoğlu, filmin hazırlanmasına ve çekimine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Filmin sonunda katılımcılardan Türk Kızılay için kan bağışı toplandı.

Kaynak: AA