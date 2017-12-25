Oyun Bağımlılığı Artık "Akıl Hastalığı" Olarak Geçecek!



" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/s-955edc7dd18bce9364bdaa76b02567c11b05f3d7.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/s-955edc7dd18bce9364bdaa76b02567c11b05f3d7.jpg'fit=662%2C372"/>Dünya sağlık Örgütü'nden oyun severler için olmasa da günün büyük bir kısmınü bilgisayarda oyun oynarak geçirenler için kötü haber var. Hem sağlığınız bununla birlikte toplumsal hayatınızı düzene sokmak için alışkanlıklarınızdan vazgeçmeye başlasanız iyi olur çünkü bilgisayar oyunu bağımlılığı artık akıl hastalığı kategorisinde yer alacak. Dünya sıhhat Örgütü'nün hazırladığı 'Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması' kılavuzu son olarak 1990 […] More