Oyun Bağımlığına "Okuma Saati" Formülü

Çocuk romanı yazarı Halime Erdoğan, çocukların son yıllarda giderek artan oyun bağımlılığından evde uygulanacak "okuma saatleri" çalışması ile kurtulabileceklerini söyledi.

Çocuk romanları yazan, son kitabı "Sihirli Bulutlar" ile küçük okuyucuların gönlünü fetheden Halime Erdoğan, çocuklar arasında git gide yaygınlaşan, ailelerin önüne geçmekte zorlandığı oyun bağımlılığı sorununun kitapla aşılabileceğini söyledi. Kitapların bilgi ile değer kazandığına dikkat çeken Erdoğan, özellikle çocuk kitaplarında bilginin olmazsa olmaz kural olduğunun altını çizdi. Roman ve hikayelerin çocukların hayal gelişimini desteklediğini ifade eden Erdoğan, çocuk kitaplarının bilgi verirken, eğlendirici özelliğinin de olması gerektiğini söyledi.

Çocuk romanlarının yazı yoğun kitaplar olması nedeniyle çocuklara başladıkları işi bitirme alışkanlığı da kazandıracağının altını çizen Erdoğan, ailelerin baş etmeye çalıştıkları oyun bağımlılığı sorununun da yine kitapla aşılabileceğini vurguladı.

Ailelerin evlerinde "okuma saati" belirlemeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Okuma saati uygulamasında baba, anne, çocuk ayrı ayrı kitaplar okumamalı. Bir kitabın birazını çocuk, birazını baba, birazını ise anne okumalı. Kitap okuma saatinin sonunda tüm aile bireyleri kitapta gelişen olaylar ve karakterler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalı. Bu sayede çocuklar kitabı daha iyi anlar ve okumayı severler. Ailesiyle daha fazla paylaşım içinde olan çocuğun özgüveni de daha çabuk gelişir. İki günde bir tekrarlanacak okuma saati ile çocuk, kitap okumayı alışkanlık haline getirecektir. Aynı zamanda ailesiyle neşeli saatler de geçirecektir. İnternet ve TV bağımlılığı nedeniyle, çocuk, anne, baba ayrı ayrı yerlerde, telefonla ilgileniyor ya da televizyona bakıyorlar. Bundan kurtulmanın en kolay ve eğlenceli yolu kitap okumaktır" dedi.

"Tüm canlılara sevgiyle yaklaşmayı öğrendiler"

"Sihirli Bulutlar" isimli kitabının 2016'da çıktığını ifade eden Erdoğan, minik okuyucularından çok güzel geri dönüşler aldığını söyledi. Kitabı okuyan çocukların güneş gibi gök cisimlerine, uzaya merak duymaya başladığını anlatan Erdoğan, "Minik okuyucularım yeryüzündeki tüm canlılara sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini, sevgiyle yaklaştıklarında evrenin de onlara sevgiyle geri döneceğini öğrendiler. Kitabım birçok okul ve öğretmen tarafından tavsiye edildi. 2018 yılında ikinci baskısını yaptık. Küçük okuyucularıma ve ebeveynlerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Erdoğan, günümüzdeki bazı çocuk romanlarının çocukları özgüven adı altında isyan etmeye teşvik ettiğini öne sürdü. Erdoğan, ana fikri olmayan, ticari kaygıyla yazılan çok sayıda kitabın raflarda olduğunu da sözlerine ekledi. - İZMİR