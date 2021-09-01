'Oyun'a yatırımlar artıyor
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'Oyun'a yatırımlar artıyor

'Oyun'a yatırımlar artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Re Pie'ın büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu', yeni nesil girişimlerden Arvis Games'e 4.2 milyon lira yatırım yaptı.

Re Pie'ın büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu', yeni nesil girişimlerden Arvis Games'e 4.2 milyon lira yatırım yaptı.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, katma değeri yüksek oyunlar geliştiren Arvis Games'e yatırım yaptı.

"Oyunlar çağımızın en etkili medya araçları"

Arvis Games Kurucu Ortağı ve CMO'su Simon Karataş, "İnteraktif yapıları nedeniyle oyunlar çağımızın en etkili medya araçları. Biz inovatif oyun tasarımı, derin hikaye ve güçlü sanatımız ile kullanıcılarımıza başka hiçbir araç ile deneyimleyemeyecekleri tecrübeler yaşatmayı amaçlıyoruz. Re-Pie'ın desteği ile hızımızı artırıp yakın gelecekte çok daha güçlü oyun çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Arvis Games Kurucu Ortağı ve oyun tasarımcısı Atakan Cankorur, "Amacımız yaptığımız oyunlarla kişilerin geçirdikleri zamanları unutulmaz anılara çevirmek. Oyunların bu potansiyeline inanan ve yeteneklerini benzersiz deneyimler oluşturmak için kullanmak isteyen herkesi aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Arvis Games, Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Avustralya ve Asya ülkelerinde oyunlarının dağıtımını yapan ekip, geniş bir kutu oyunu dağıtım ağına sahip. Board Royale ve Cardboard Republic tarafından kategorisinde 2020'nin en iyi 3. kutu oyunu seçilerek dünyada adından söz ettirmeyi başardı. - İSTANBUL

'Oyun'a yatırımlar artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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