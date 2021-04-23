Oynaya oynaya gelin çocuklar

Düzce Üniversitesi Anaokulu; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" başlıklı anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti hayata geçirerek, ihtiyacı bulunan okullara yönelik yardım kampanyasının dağıtımını gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Anaokulu; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" başlıklı anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti hayata geçirerek, ihtiyacı bulunan okullara yönelik yardım kampanyasının dağıtımını gerçekleştirdi.

Sosyal yardım kampanyasının sorumluluğunu Serpil Kaynar Ağdak'ın üstlendiği projede; Düzce Üniversitesi Anaokulu bünyesinde gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve velilerin topladığı oyuncak, hikaye kitabı ve kırtasiye malzemeleri hediye paketleri şekline getirilerek, Gaziantep Tatlıcak Ortaokulu Anasınıfı, Düzce Merkez Nasırlı İlkokulu Anasınıfı ve Düzce Merkez Esentepe İlkokulu Anasınıfı okul öncesi 3-6 yaş çağında bulunan çocuklara dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzce'de 2021 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının içinde bulunduğumuz salgın hastalık şartlarında, her zamankinden daha anlamlı olması amacıyla başlatılan proje ile birlik ve beraberlik ruhunun perçinlenmesi hedeflendi.

Suyun getirdiği yeşilin tüm renklerini yansıtan şirin kent Düzce'de, özellikle içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde çocukları okullara bağlayacak ve onlara okul sevgisi aşılamak amacıyla bu anlamlı sosyal sorumluluk projesi hayat buldu. Ayrıca Değerler Eğitimi kapsamında sevgi, kardeşlik ve yardımseverlik duygularını içeren bu proje ile tüm öğrenciler başta olmak üzere toplumsal duyarlılığın artması da hedeflendi.

Toplanan hediye paketleri, Düzce Üniversitesi Anaokulu 4-A sınıfı öğrencilerinin Serpil Kaynar Ağdak sorumluluğunda düzenlediği 23 Nisan etkinlikleri ile birlikte köy çocuklarına dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı