Oynarken su kuyusuna düşen çocukları itfaiye kurtardı
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Oynarken su kuyusuna düşen çocukları itfaiye kurtardı

Oynarken su kuyusuna düşen çocukları itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde oyun oynadıkları sırada 13 metrelik su kuyusuna düşen 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Beylikdüzü'nde oyun oynadıkları sırada 13 metrelik su kuyusuna düşen 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Efe Ö. ve Menderes S. isimli iki çocuk oyun oynadıkları sırada 13 metrelik su kuyusuna düştü. Çocukların yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Halatla kuyuya inen bir itfaiye eri, çocukları halata bağlayarak yukarı çıkardı. Kuyudan çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında hafif yaralanan çocuklar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kuyu ekipler tarafından emniyet şeridi çekilirken, kurtarma anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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