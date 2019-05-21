Oynarken Kaybolan Küçük Kader'in, Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)- Yeniden

Oynarken Kaybolan Küçük Kader'in, Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)- Yeniden

MARDİN'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Oynarken Kaybolan Küçük Kader'in, Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)- Yeniden

MARDİN'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede, minik Kader'in cansız bedeni bulundu. 

Kader Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi. 

- Mardin

Kaynak: DHA
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