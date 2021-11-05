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Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

BURSA'da, inşaatın 2'nci katından kum yığınına düşen İsmail A. (10), yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, inşaatın 2'nci katından kum yığınına düşen İsmail A. (10), yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun amaçlı inşaatın 2'nci katına çıkan İsmail A., dengesini kaybedip, düştü. 6 metrelik yükseklikten inşaatın yanında bulunan inşaat kumunun üzerine düşen İsmail A., yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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