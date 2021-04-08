"Oynadığın sürece..." sergisi, Han Spaces'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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"Oynadığın sürece..." sergisi, Han Spaces'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
'Oynadığın sürece...' sergisi, Han Spaces'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Han Spaces ve ArtPick iş birliğiyle gerçekleştirilen "Oynadığın sürece..." isimli sergi açıldı.

Han Spaces ve ArtPick iş birliğiyle gerçekleştirilen "Oynadığın sürece..." isimli sergi açıldı.

Sanatı çalışma alanlarına taşıyan sergi, yeni nesil çalışma alanı olan HAN Spaces'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İnsanların iş ortamlarında da sanat eserlerine ulaşabilmelerine, eserlerle çevrili bir atmosferde çalışabilmelerine olanak tanıyan sergide, 11 sanatçının 29 eseri yer alıyor.

ArtPick kurucularından Seza Ünal Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin oyun üzerinden sanatın bir kuramını yansıttığını söyledi.

Serginin önceden bilgi verilerek, 30 Ağustos'a kadar gezilebileceğine dikkati çeken Özeren, şunları kaydetti:

"Sergimizde 11 sanatçıdan 29 işe yer verdik. Yer verdiklerimiz arasında Güneş Terkol, Bekir Sert, Serkan Yüksel, Ayça Telgeren ve Erkut Terliksiz gibi hem Türkiye'de hem de Türkiye'yi uluslararası alanda başarılarla temsil eden sanatçıların işleri var. Her biri kendi özelinde oyun oynama, malzemeyle, mekanla ve zamanla oynama gibi konulara eğiliyorlar. Sergiyi de bunun etrafında kurguladık."

Han Spaces'ın Levent'te kurulmuş yeni nesil ortak çalışma alanlarından biri olduğunu kaydeden Özeren, duvarlarında sanata yer vererek, yeni neslin yaratıcılığını beslemek amacıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

"Bizim için bu ortamda bir sergi yapmak çok güzel oldu"

ArtPick kurucularından Lisya Tavaşi de Han Spaces'da yaptıkları ikinci sergi olduğunu belirterek, "Normalde her zaman biz sergileri galeri ortamında görmeye alıştık. Burada biraz daha farklı olarak yaşayan mekanlarda insanlar sanat eserlerini görüp deneyim yaşıyorlar. Bizim için bu ortamda bir sergi yapmak çok güzel oldu. Sanatçıların da çok keyifle eserlerini paylaştığı bir sergi dizisine başlamış olduk. Bunu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin küratöryel danışmanı Halil Yıldırır ise tarihi süreçte oyunun yaratıcı edimin bir gerçekliği olarak insanlığın karşısına çıktığını, sanatseverlerin bu sergide zamanın ve mekanın farklı sanatçılar tarafından işlenişini görebileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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