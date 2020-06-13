Oynadığı tüfeğin ateş alması ile vurulan kardeşi öldü GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Hüseyin B.'nin(15) oynadığı av tüfeği kazara ateş alınca kardeşi Berat B. (13) başından vuruldu.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Hüseyin B.'nin(15) oynadığı av tüfeği kazara ateş alınca kardeşi Berat B. (13) başından vuruldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yağmuralan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin B., evde babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Ancak tüfeğin kazara ateş alması sonucu yanında oturan kardeşi Berat B. başından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA