Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesinde ikamet eden A.B.B. (17), babası emekli Astsubay A.T.B'ye ait tabancayla odasında oynadığı sırada silah kazara ateş aldı.
Silah sesini duyarak odaya giren ağabeyi, karnından vurulan kardeşini kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ameliyata alınan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sırasında evde bulunmayan gencin anne ve babası, çocuklarının vurulduğunu öğrenince hastaneye geldi.