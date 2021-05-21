OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI
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OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, Sibel O.(15) evinde kimsenin olmadığı sırada oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından yaralandı.

SİVAS'ta, Sibel O.(15) evinde kimsenin olmadığı sırada oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kolluca köyünde meydana geldi. Köydeki evinde kimsenin olmadığı bir sırada babası Feridun O. 'ya ait ruhsatsız tabancayı alarak oynayan, Sibel O. iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu karın kısmından yaralandı. Olay sırasında evin bahçesinde bulunan annesi Necla O. tabanca sesini duyarak eve girdi. Kızı Sibel O.'yu yaralı halde bulan Necla O. sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sibel O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma soruşturma başlattı.

OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI
OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI
OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI
OYNADIĞI TABANCA ATEŞ ALAN SİBEL, KARNINDAN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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