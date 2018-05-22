Oynadığı Reklamdan Sonra Alay Konusu Olan Orhan Gencebay Tepki Gösterdi
Rol aldığı deodorant reklamıyla sosyal medyanın diline düşen Orhan Gencebay, konu hakkında "Birinci olmuş reklamın neresi kötüdür" diyerek tepki gösterdi.
Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada oldukça paylaşılarak, eleştirilen Orhan Gencebay, konu hakkında açıklama yaptı.
"DÜNYADA 12'İNCİ SIRADA"
Gencebay, "Çok konuşuldu. Dünyada 12'nci, Türkiye'de birinci olduk." Sanatçı, sosyal medyadaki olumsuz yorumlar hatırlatınca tepki gösterdi: "Birinci olmuş reklamın neresi kötüdür?"
REKLAM İÇİN BATSIN BU DÜNYA ŞARKISINI OKUDU
Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi. Orhan Gencebay reklam için 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi. Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Orhan Gencebay'ın reklam videosu televizyonlarda yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada alay konusu oldu.
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ferdiciyizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Babaya yakışmadı entel takılmakCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Işte bu yüzden, Arabeskin ve Sanatçının Kralı Ferdi TAYFUR'dur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Reklam reklamdır, reklamın ıyisi kötüsü olmaz.sahi ben buraya niye çıktım.?!! Neyse bütün oylar bana hepinize beyin alacamCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Para para para kim demiş.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır