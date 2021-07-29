Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
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Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, orman yangını sonrası Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, orman yangını sonrası Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Ayrıca Akseki'de başlayıp Manavgat'a sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaymakam Yiğit, AA muhabirine, yangın nedeniyle Güzelyazı köyü Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda mahsur kalan 10 kişinin kurtarılması için sabah saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirten Yiğit, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı, hastanede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenmişler, hayati tehlikeleri yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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