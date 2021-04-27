Öyle Söyleme Elçileri programı ilk mezunlarını verdi
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Öyle Söyleme Elçileri programı ilk mezunlarını verdi

Öyle Söyleme Elçileri programı ilk mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Abdi İbrahim Otsuka'nın, ruhsal hastalıklarla mücadele eden bireylerin karşılaştıkları en büyük zorluk olan damgalama ile mücadele çerçevesinde başlattığı Görmezden Gelmeyelim projesinin bir ayağı olan ve dildeki damgalamaya dikkati çekmek amacıyla yürüttüğü "Öyle Söyleme Elçileri" programı...

Abdi İbrahim Otsuka'nın, ruhsal hastalıklarla mücadele eden bireylerin karşılaştıkları en büyük zorluk olan damgalama ile mücadele çerçevesinde başlattığı Görmezden Gelmeyelim projesinin bir ayağı olan ve dildeki damgalamaya dikkati çekmek amacıyla yürüttüğü "Öyle Söyleme Elçileri" programı ilk mezunlarını verdi.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamaya göre, programa lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 50 genç katıldı. Bunların 44'ü, 2 ay süren derinlemesine eğitimi tamamlayarak mezun oldu ve sertifika aldı.

Projenin amacı; gençleri anti-stigma aktivisti olarak yetiştirmek, aldıkları bilgi ve edindikleri farkındalıkları etki alanlarındaki değişim için kullanmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Yüzlerce başvuru arasından yapılan seçmelerden sonra gönüllü öğrencilerin ilk eğitimi, 27 Şubat'ta "Farkındalık" başlığıyla gerçekleşti. Ardından gençler, farkındalığın hayata nasıl geçirileceğiyle ilgili bir paylaşım çemberi ve yaratıcılık atölyesine katıldı. Program, gençlerin yaratıcı üretimlerini Abdi İbrahim Otsuka jürisine sundukları mezuniyet buluşması ile sona erdi.

Proje kapsamında alınan eğitimler sonrası görülen en önemli değişim, gençlerin ruhsal hastalıklara ve tedavisine yönelik bakış açısında oldu. Proje ile gençlerde dilin; zihniyet ve davranışları belirlemedeki etkisine yönelik farkındalık arttı.

Eğitimin "Paylaşım Çemberi" ayağında gençler, sürekli olarak klinik psikologlar tarafından yakından takip edildi, değişimleri, motivasyonları ve katılımları etkileşimler üzerinden tarandı.

Paylaşım Çemberi'nde gençler, öğrenilenin başkalarına aktarımı konusunda pedagojik yaklaşım barındıran bir atölyeye katıldı. Bu sayede farkındalığı eyleme geçirerek ve başkalarıyla paylaşarak programın etkisini artırdı. Böylelikle gençler, sadece damgalama karşıtı birer elçi olarak yetiştirilmekten öte kendi duygu durumlarını yöneterek konuşulması zor konularda liderlik ve iletişim yetkinliklerini de geliştirmiş oldu.

Eğitimin Yaratıcılık Atölyesi aşamasına gelindiğinde ise gençler öğrendiklerini topluma aktarmak üzere bir iletişim planı tasarladı. Video, görsel, interaktif koro, kolaj, orijinal şiir seslendirmesi, psikolojik süreç senaryosu, tiyatro oyunu ve aplikasyon tasarımına kadar gençler tarafından 44 özgün proje sunuldu.

Programın sonuna gelindiğinde gönüllü gençler, sosyal medya hesaplarından bu çıktıları paylaştı. Ayrıca, otizm ve şizofreni farkındalığına özel günlerde damgalama karşıtı söylemleriyle sosyal medya etkileşimlerinde bulundu. Gençler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ve dilde damgalamayı önlemeyi amaçlayan mesajlarını 2 aylık süreçte 40 bin kişiye ulaştırdı.

Abdi İbrahim Otsuka, program kapsamında yıl sonuna kadar yeni elçiler yetiştirmek üzere eğitimleri devam ettirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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