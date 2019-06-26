Öyle Olmaz Yıldırım Atın: Vivo, 120W Hızlı Şarj Özelliğini Tanıttı

Mobil cihazların gelişimi ile beraber, yeni pil teknolojileri de gelişmeye başladı. Artık daha küçük alanda daha çok enerji depolayablen piller üretiliyor. Haliyle bu pillerin dolumunu olabildiğince kısa sürede gerçekleştirmeyi amaçlayan şarj teknolojileri de yaygınlaşıyor.

Vivo, yeni tanıttığı Super FlashCharge 120W adlı şarj teknolojisiyle işi bambaşka bir noktaya taşıyor. 4000 mAh'lik bir bataryayı yalnızca 13 dakikada doldurabilen bu sistem, Şangay'daki Mobile World Congress 2019'da tanıtıldı.

Cihazın tamamen şarj olması için 13 dakikaya ihtiyaç duyan sistem, telefonun bataryasını 5 dakika içerisinde %50 seviyesine kadar doldurabiliyor. Bu teknoloji, MCU kumandası ile geliyor. Böylece pil durumunu görmek ve voltajın aşırı yüklenmesi, ısınma gibi sorunları aşmak için şarj hızını ayarlamak mümkün oluyor.

Vivo etkinlikte ayrıca IQOO 5G akıllı telefonunu da duyurdu. Cihaz, 120W süper hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Hakkında çok fazla bilgi olmayan bu telefonun sıvı soğutma teknolojisine, gelişmiş artırılmış gerçeklik desteğine sahip olacağı ve bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya çıkacağı açıklandı.