Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor
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Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor
05.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:46

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor Korona virüse yakalanmamak için yardım bekliyor -Kedi yaşlı adamın yattığı yere yavruladı Bursa'da yalnız yaşayan yaşlı adam kaldığı virane evde ölmemek için yardım bekliyor.

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor

Korona virüse yakalanmamak için yardım bekliyor

-Kedi yaşlı adamın yattığı yere yavruladı

BURSA - Bursa'da yalnız yaşayan yaşlı adam kaldığı virane evde ölmemek için yardım bekliyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Necdet Alay, tek başına yaşıyor. Hiç birleri olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı adamın yaşadığı yeri görenlerin içi acıyor. Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken yaşlı adamın burada yaşadığını görenler burada nasıl yaşanır diyor. Korona virüse yakalanmamak için hijyenin önemli olduğu bu günlerde adamın yaşadığı yer ise tam bir mikrop yuvası yaşlı adam çok bakımsız evde virüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaşlı adam evini ise kedilerle paylaşıyor. Yaşlı adamın yattığı yerde kedilerin yuva yaptığı görüldü.

Hiç bir gelirinin olmadığını ifade eden Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması hayır severler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim" dedi.

Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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