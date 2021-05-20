Oylat'ta oteller yeniden hizmete giriyor
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Oylat'ta oteller yeniden hizmete giriyor

Oylat'ta oteller yeniden hizmete giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, ramazan ayında ara verdiği hizmetine yeniden başlıyor.

İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, ramazan ayında ara verdiği hizmetine yeniden başlıyor. 21 Mayıs Cuma günü itibariyle sadece oteller hizmete açılacak.

Günü birlik alanlar pandemi tedbirleri kapsamında yeni bir karar açıklanana kadar kapalı olacak. Belediye Başkanı Alper Taban, Güvenli Turizm Sertifikası sahibi Oylat Kaplıcalarına bütün misafirlerin gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyledi. Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında bir süre kapalı kalan Oylat Kaplıcaları, ramazan ayında da Oylat A.Ş.'nin aldığı karar gereği yıllık bakım ve onarım çalışmalarının yapılması adına hizmetini bir ay boyunca geçici süreliğine durdurmuştu. Günü birlik alanların pandemi sebebiyle halen kapalı olduğu İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcalarında, ramazan arasının ardından oteller yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Oylat Kaplıcalarında ramazan ayında verilen ara sonrası 21 Mayıs Cuma günü oteller misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Güvenli turizm belgesi de bulunan Oylat Kaplıcaları'nda yeni bir genelge yayınlanana kadar pandemi kuralları gereği günü birlik tesisler kapalı olacak. Oylat'ta sadece oteller hizmet verecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi sürecinde Oylat Kaplıcaların zaman zaman hizmetine ara verdiğini hatırlattı. Ramazan ayında da Oylat A.Ş. Yönetim Kurulunun kararı gereği her yıl olduğu gibi kullanımın düşük olması nedeniyle Oylat'ın bütün alanlarıyla bakıma alındığını hatırlatan Başkan Taban, "Bu süre içerisinde bir ayda hem çevrede hem otellerimizde bir dizi bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına en güzel şekilde hazırlıklarımız tamamlandı. Pandemi kuralları kapsamında günü birlik alanlar kapalı olsa da şifalı incimiz Oylat'ta 21 Mayıs Cuma günü itibariyle otellerimiz hizmet vermeye başlıyor. Güvenli turizm sertifikası da bulunan şifalı incimiz Oylat'ta konaklamalı olarak hizmet verilecek. Bu süreçte günü birlik tesisler, halk hamamları, SUGESAM gibi alanlar hizmet vermeyecek. Otellerimizde pandemi sürecine ilişkin tüm tedbirler alınmış durumda. İnşallah 21 Mayıs itibariyle ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Oylat'ta oteller yeniden hizmete giriyor
Oylat'ta oteller yeniden hizmete giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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