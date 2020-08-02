Oylat Kaplıcaları'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - BURSA Bursa'nın turizm merkezlerinden İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'nın turizm merkezlerinden İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Oylat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle kısıtlı kapasitede hizmet veren bölgedeki otellerde doluluk yüzde 80'e ulaştı.

Oteller bölgesinin dışında kalan Oylat Şelalesi de ziyaretçilerin ilgi odağı halinde geldi. Ziyaretçiler 2 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları şelale ve civarında gezinti yapıyor, fotoğraf çekiyor.

İnegöl Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla bölgeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından tatilcileri ağırladıklarını belirten Taban, "Gerek kaplıcalarımız, otellerimiz, gerekse şelalemiz ve mağaramız ziyaretçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor." dedi.

Oylat Şelalesi'ne gelen tatilcilerden Seyfi Karakaş ise trekking sporcusu olduğunu dile getirdi.

Sık sık dağ yürüyüşleri yaptığını anlatan Karakaş, "Erfelek Şelalesi'nden sonra gördüğüm en mükemmel yer. Spor ve gezi amaçlı görülmeye değer. Aile ile tırmanmak zor ama spor amaçlı çok iyi. Hem ailelere hem de sporculara tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA