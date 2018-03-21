Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor Şampiyon Oldu

Kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarılarla tüm ilçeye gurur yaşatan İnegöl Belediyespor, Adıyaman'dan gelen şampiyonluk haberiyle yine yüzleri güldürdü. Turuncu Lacivertli temsilcimizin Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımının Balkan Şampiyonluğu unvanının elde edildiği sezonda, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde mücadele eden Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor voleybol takımı da ligi şampiyon tamamladı ve adını 1. Lige yazdırdı.

FİNAL GRUPLARINI NAMAGLUP TAMAMLADI

2017-2018 sezonuna iddialı bir giriş yapan ve sezon boyunca sergilediği oyunla şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, başarılı geçen lig fikstürünün ardından 1. Lige yükselme play off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Burada gerçekleşen grup aşamalarından da alnının akıyla çıkan temsilcimiz, Adıyaman'da oynanan 1. Lige yükselme final gruplarında da başarısını sürdürdü. Final grubunun ilk müsabakasında Maliye İhtisas'ı 3-1 mağlup eden parkenin genç prensleri, ikinci müsabakada ise Melikgazi Belediyeyi 3-0'la geçerek 2. Maçın sonunda şampiyonluğunu ilan etti. Salı günü oynanan final müsabakasında da aynı başarıyı sürdüren Turuncu Lacivertli temsilcimiz, Milas Belediyesini 3-1 mağlup ederek final gruplarını 3'te 3 yaparak tamamladı.

ŞAMPİYON

Bu sonuçlarla Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor voleybol takımı 1. Lige yükselmeyi başardı. 5 sezondur Efeler Ligi'nde mücadele eden ve bu sezon Balkan Şampiyonluğu unvanını elde eden İnegöl Belediyespor voleybol takımının ardından, ikinci takımımız Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor'da bir alt lig olan 1. Ligde şehrimizi temsil edecek.

BAŞKAN TABAN KUPA TÖRENİNDE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor'un Salı akşamı 18.30'da oynanan final grubundaki son maçı Milas Belediyesi karşılaşmasını İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban'da izledi. Belediyesporlu yöneticilerle birlikte Adıyaman'a giden Başkan Taban, müsabakanın ardından gerçekleştirilen kupa seremonisinde takımla birlikte şampiyonluk sevincini paylaştı. Büyük coşkunun yaşandığı salonda, Şampiyonluk kupası Başkan Alper Taban ve sporcuların ellerinde yükseldi.

"BU ŞAMPİYONLUK İNANMIŞLIĞIN VE BİRLİĞİN MEYVESİDİR"

Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor'u 1. Lige taşıyan şampiyonluğun ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'e kupayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turuncu Lacivertli ekibin büyük bir inanç ve azim sergilediğini ifade eden Taban, "Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor voleybol takımımız da sezon başından bu yana şampiyonluk inancı ve hedefiyle mücadele ettiler. En zor karşılaşmalarda dahi bu inançlarını yitirmediler. Ve geldiğimiz noktada kupayı kaldıran taraf oldular, şampiyon oldular. Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor Voleybol takımımız bu başarısıyla 1.Lig'e yükseldi. Başta sporcularımızı ve teknik heyetimizi, takımımızın başarısı adına destek veren yöneticilerimizi, kulüp idarecilerimizi kutluyorum. Bu başarı tesadüf değil. Azmin, birlikteliğin ve çalışmanın meyvesidir. Bu birliktelik olduğu sürece inşallah daha onlarca kupayı hep birlikte kaldıracağız" dedi.