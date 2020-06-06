Oylat kapılarını açtı
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Oylat kapılarını açtı

İnegöl'ün şifalı sularıyla ünlü Oylat Kaplıcaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta faaliyetlerini durdurmasının ardından tekrar hizmete başladı.

Oylat kapılarını açtı
06.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:17

İnegöl'ün şifalı sularıyla ünlü Oylat Kaplıcaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta faaliyetlerini durdurmasının ardından tekrar hizmete başladı. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran Oylat, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından 5 Haziran itibariyle yeniden misafir kabulüne başladı. Bu süreci fırsata çevirerek tadilat ve onarım işlemleriyle konforunu da arttıran Oylat Kaplıcaları, hijyen önlemlerini de üst seviyeye çıkararak misafirlerini beklemeye başladı.

İnegöl'ün turizm markası Oylat Kaplıcaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla 17 Mart'ta geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştu. Faaliyetlerin durması üzerine kaplıca bölgesindeki oteller tamamen boşaltılmıştı. Ormanın içerisinde yeşilin her tonunun bulunduğu, şifalı sularıyla bugüne kadar milyonlarca insana sağlık dağıtan, havasıyla huzur veren İnegöl'ün incisi Oylat Kaplıcaları, normalleşme süreciyle birlikte 5 Haziran Cuma günü kapılarını yeniden açtı. Tedbir gereği kapalı olduğu günleri de tadilat ve bakım çalışmalarıyla geçirerek konforuna konfor katan Oylat Kaplıcaları, yeniden açılmasının üzerine ilk günden itibaren yüzde 20 doluluk oranıyla hizmet vermeye başladı. Kaplıcaya şehir dışından misafirler gelmeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün denetiminden geçen Oylat'ta koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Otellerin girişinde misafirlerin ateşi ölçülüyor. Halk hamamları ve otellerdeki hamamlara ise sınırlı sayıda kişi alınıyor. 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile binlerce kişiye şifa dağıtan Oylat Kaplıcaları; romatizma başta olmak üzere eklem ağrıları, cilt, kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Oylat'ın yeniden hizmete başlamasının ardından, İnegöl Belediye Başkanı ve Oylat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları ve Oylat AŞ yöneticileriyle bölgede incelemelerde bulundu. Oylat meydanında dualar edilerek kurban kesildi. Otellerde ve bölgede beraberindekilerle incelemede bulunan Başkan Alper Taban, Oylat'ın ülkemiz ve şehrimiz için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Oylat'ın 76 yıldır hizmet veren köklü bir kuruluş olduğunu ifade ederek bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Güzel bir Cumartesi gününden, güzel Oylat'ımızdan herkese hayırlı günler diliyoruz. Özellikle salgın sonrasında alınan tedbirler kapsamında, turizm bölgelerinde çalışmalar pek çok noktada durma noktasına gelmişti. Burada da termal kaplıcalarımız var biliyorsunuz. Oylat şirketi çok köklü bir kurtuluş. 76 yıllık bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirket burada her zaman turizmle ilgili önlemlerini almış, hijyen kurallarına, işletmecilik kurallarına riayet ederek hassas bir şekilde her zaman müşterilerine en güzel hizmeti sunmuştur. Oylat'ımızda salgınla birlikte tedbirler arttırıldı ancak yeni normalle beraber bugün itibariyle yeniden müşteri kabulüne başladı. Bizler de besmeleyle kurbanımızı kestik. İnşallah çok daha bereketli işler olacak hem şehrimizde hem de ülkemizde. Artık biz tüm misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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