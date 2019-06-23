Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi
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Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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