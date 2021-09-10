Öykü Yazma ve Anlatma Yarışmasında dereceye girenlere Bodrum tatili

Kazasker Lions Kulübü'nün başlattığı 18 yıldır devam eden yarışmada ödül alan başarılı öğrenciler Bodrum tatili kazandı.

Çevirim içi düzenlenen "Öykü Yazma ve Anlatma Yarışması"na katılan 160 öykü değerlendirildi.

Ali Dilmen Sakarya Erenler Okulundan "Çizgi Kardeşliği" öyküsüyle yarışan ve en yüksek puanı alan 10 yaşındaki Ecrin Nur Gültekin bir çok hediyenin yanında ailesiyle bir otelde tatil ödülü kazandı.

Küçük Prens İlkokulu Öğrencisi 11 yaşındaki Maya Tosyalı da vizyona girmeye hazırlanan "Çalgıcılar" isimli kısa filmde başrol oyuncusu oldu.

Küçük yazarlar aileleriyle tatil yapmanın keyfini yaşıyor.