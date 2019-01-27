Öykü, Mira ve Bahar'a Umut Oldular

KMSZ'de kemik iliği ve kök hücre bağışı koordinatörü olarak çalışan Oktay Demirel, Düsseldorf Üniversite Hastanesi Kemik İliği Verici Merkezi (Knochenmarkspenderzentrale) öncülüğünde düzenlenen kampanyaların süreceğini açıkladı. Bahar ve Öykü Arin'in genetik dokularıyla uyuşan kimsenin bulunamamış olmasına dikkati çeken Demirel, şunları söyledi:

"Kampanyalar sırasında bir çubuk ile alınan tükürük örneği kısa sürede tamamlanıyor. Bu camimizde birçok kez kampanya yapıldığı için 53 kişi kök hücre kaydı yaptırabildi. Duyarlı birçok insanımızı kayıtları olmasından dolayı geri çevirdik. İnsanlarımıza ulaşıldığında duyarlılık gösteriyorlar. Buna rağmen en geniş kesimlere ulaşmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Alevi dernekleri, camiler, diğer sivil toplum örgütleri böylesi durumlarda el ele verebilmeliler. 1 Şubat'ta, 12.00-15.00 saatleri arasında Kempen'deki Eyüp Sultan Camisi'nde Öykü Arın, Mira ve Bahar'a umut ol kampanyamız sürecek."

DİTİB'e Bağlı Merkez Camisi Din Görevlisi Salih Han ise cuma namazı öncesi yaptığı çağrıda; "Kim bir insana can verir yaşam kaynağı olursa, bütün insanlığı yaşatmış gibidir" diyerek kök hücre kaydı yapılmasını önerdi.