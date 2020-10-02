Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu
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Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu

02.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:42
Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu

Kuzey Güney dizisi ile adını duyuran Öykü Karayel, Kalp Atışı dizisiyle de dikkat çekti. İkiz kardeşi Ezgi Karayel nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Öykü Karayel kim?

Özykü Karayel eşi kim? İlk profesyonel çalışmasını Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunla elde eden Karayel, bu oyundaki karakteriyle 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile hayatını birleştirdi. Öykü Karayel dizileri...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Karayel, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun oldu ve Ezgi adında da ikiz kız kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne katıldı.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu

Konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı. Kuzey Güney adlı dizide, Cemre Çayak karakterini canlandıran karayel, 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıktı. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu

Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile Dünyaevine girdi. Oyuncu, 1,55 boyunda ve 51 kilodur.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu

DİZİ VE FİLMLER

2011-2013 Kuzey Güney

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Bulantı

2015 Toz

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017-2018 Kalp Atışı

2017 İşe Yarar Bir Şey

2018 Put Şeylere

2018-2019 Muhteşem İkili

2019 Jet Sosyete

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