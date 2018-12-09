Öykü İçin Seferberlik Çağrısı

İZMİR'de yaşayan ve çok nadir görülen bir tür lösemi hastalığı olan JMML (Juvenil Miyelomonositik Lösemi) tanısı konulan küçük 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Alman Kızıl Haçı (DRK) ve Kemik İliği Bağışçıları Data Bankası (DKMS) tarafından da desteklenen kampanya yaygınlaşıyor. Dün Frankfurt yakınlarındaki Bad Homburg'da, bugün Ulm yakınlarındaki Giengen kasabasında saat 17.00'ye kadar Bürgerhaus Schranne Kirchplatz 4, 89522 Giengen an der Brenz adresinde gerçekleşecek kampanya 14 Aralık'ta da Aaelen yakınlarındaki Heidenheim kasabasında tekrarlanacak.

Kampanyanın benzer durumdaki diğer çocukları da kapsayarak Almanya'nın diğer bölgelerinde tekrarlanması için çalışmalar sürüyor.

ÖYKÜ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Öykü'nün Almanya'daki akrabalarının girişimleriyle yürütülen kampanyayla ilgili yapılan çağrıda "Sevgili dostlar; küçük Öykümüze ve nakil bekleyen diğer hastalarımıza umut olacak ilik belki sizde mevcut.

Lütfen kampanyaya katılım sağlayın. Belki aranan hayat sizdedir. Bulunduğunuz şehirlerdeki DEUTSCHE STAMMZELLSPENDENDERDATEI kurumlarına giderek ya da internet sayfasi üzerinden (www.deutschestammzellspenderdatei.de) kendinizi kayıt ettirerek de, kök hücre bağışı yaptırabilirsiniz. Bu test sadece tükürük ile yapılmaktadır. Ayrıca kampanyamıza bağış yaparak maddi katkıda da bulunabilirsiniz" denildi.

KAMPANYA HESAP NUMARASI

Öykü Arin için Almanya'daki kampanyaya maddi bağışta bulunmak isteyenler için hesap numarası şöyle:

Deutsche Stammzellenspenderdatei (DSSD)

Verwendungszweck: DSSD Süd

IBAN: DE90 6624 0002 0113 3305 00 (BIC: COBADEFF662)

(Empfänger: DRK Blutspendedienst BaWüHe gGmbH/ Vewendungszweck: DSSD/Öykü)