Öykü Gürman Malezya'da yarışacak
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Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

11.12.2020 07:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 07:41
Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait "Bir Sözüne" şarkısıyla katılacak.

Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait "Bir Sözüne" şarkısıyla katılacak. Daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga'nın yarıştığı festival, pandemi nedeniyle bu yıl internet ortamında gerçekleşecek. Ülkeleri temsil eden sanatçıların hazırladığı performans ve tanıtım videoları, 14 Aralık'ta Malezya'da bulunan iki sunucunun anonslarıyla yayınlanacak.

Öykü Gürman, festival için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.

Kaynak: Hürriyet

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