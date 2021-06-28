Öykü Çelik: Kendime 'keko' dedim
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Öykü Çelik: Kendime 'keko' dedim

Öykü Çelik: Kendime 'keko' dedim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı.

Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için."

Çelik, ikinci kez barıştığı İsmail Berhan'la ilişkisi sorulunca "Ayrıldık" diyerek ilişkisinin tamamen bittiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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