Öykü Çelik: Kendime 'keko' dedim

Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı.

Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için."

Çelik, ikinci kez barıştığı İsmail Berhan'la ilişkisi sorulunca "Ayrıldık" diyerek ilişkisinin tamamen bittiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet