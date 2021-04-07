Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor
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Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

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Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Öykü Çelik ile İsmail Berhan, evleniyor. Oyuncu, iş insanı sevgilisinden aldığı evlilik teklifine, "Evet" dediğini açıkladı. İşte detaylar...

'Survivor' yarışmasından elenen Öykü Çelik, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Oyuncu, yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.

Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu. Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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