Öykü Arin'in hazırladığı posta kartları kayboldu

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin'in kendisi için kök hücre bağışı yapanlara teşekkür etmek için yaptığı resimlerden oluşan kartların kaybolduğu ortaya çıktı. Kızının özel olarak hazırladığı posta kartlarının paylaşımını yapan Eylem Şen Yazıcı, PTT'yle gönderdikleri çok sayıda kartın sahibine ulaşmadığını, kaybolan kartların bulunmasını talep etti.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Gündüzleri hastaneye 5 dakika uzaklıkta evlerine izinli olarak çıkan Öykü Arin, geçen haftalarda normal odaya alındı. Öykü Arin'in tedavisi halen devam ediyor.

DESTEK OLAN HERKESE HAZIRLADIĞI POSTA KARTINI GÖNDERİYOR

Lösemi tedavisi boyunca steril odada annesi Eylem Şen Yazıcı'nın yardımıyla okuma yazmayı öğrenen Öykü Arin, kök hücre bağısı yapan kişiler için özel posta kartı hazırlıyor. 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör ol' kampanyasına destek olanlara teşekkür etmek için kızının posta kartı hazırladığını anlatan Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından minik Öykü'nün hazırladığı posta kartlarını paylaştı.

'ÇOK SAYIDA KARTIMIZ SAHİBİNE ULAŞMADI'

Özel hazırlanan kartların çoğunun postada kaybolduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin hastanede okuma yazmayı öğrendi. Bu kartları o yazıyor ve onun için çok kıymetli. Her birine özel olarak resim yapıyor ama kartların çoğunluğu PTT'de kayboldu. Esas önemlisi her birine özenle resimler yaptı. İzmir Bornova ve Bayraklı'ya gönderdiğimiz kartların hiçbiri ulaşmadı. Ege Üniversitesi'ne aynı kişilere birer ay arayla ikişer kez kart attık, ulaşmadı. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mardin çok sayıda kartımız sahibine ulaşmadı. Kaybolan kartlarımızın bulunmasını ve yenilerinin kaybedilmemesini talep ediyoruz. ve siz sevgili dostlarımızdan da ricamız şudur; PTT'yi arayıp kendinize gelmesi gereken kartların kaybolduğunu söyleyerek takipçisi olun. Bize gelen tüm adreslere kart attık eline kart ulaşamayanlar bilsin ki o kart şu anda PTT'de ve bulmak için ne yazık ki özel bir çaba göstermek gerekiyor" diye konuştu.



Kaynak: DHA