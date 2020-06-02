Öykü Arin, ilik savaşında 1 yılı geride bıraktı
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Öykü Arin, ilik savaşında 1 yılı geride bıraktı

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (6) babasından yarı uyumlu nakli yapılmasının üzerinden 1 yıl geçti.

Öykü Arin, ilik savaşında 1 yılı geride bıraktı
02.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:56

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (6) babasından yarı uyumlu nakli yapılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Çok zor günler, geceler gördük. Hala zor ama umudumuz tam" dedi.

İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca geçen 1 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

'HALA UMUDUMUZ TAM'

Yarı uyumlu nakil yapıldığı için zaman zaman ilik savaşı süren Öykü Arin'e geçen günlerde kan değerlerindeki değişim nedeniyle bağışıklık tedavisi uygulandı. Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Eylem Şen Yazıcı, ilik savaşı riskinin hala devam ettiğini belirtti. Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu naklin üzerinden 1 yıl geçtiğini aktaran anne Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yazıcı, "Bugün tam 1 yıl doldu. Çağdaş'tan yapılan yarı uyumlu nakil 1 Haziran 2019'ta olmuştu. Aklınız, kalbiniz, inancınız iyi olan ne getiriyorsa dilinize, eksik etmeyin. Çok zor günler, geceler gördük. Hala zor ama umudumuz tam. Donör olun. Kök hücre bağışı hayat kurtarır" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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