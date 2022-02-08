Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
- Güncelleme:
İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı.
İZMİR (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı. Batmaz'ın bağışladığı kök hücre, ilik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 uyumlu çıktı. Bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Batmaz, "Siz de donör olun, hayat kurtarın" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, İzmir'de 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası için kök hücre bağışladı. Batmaz, lik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum" dedi.'HALA BİRİLERİ ADINA UMUT OLMA ŞANSIMIZ VAR'Herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapan Batmaz, "İnsanlara faydalı olabilmek adına çalışıyorum. İtfaiyede çalışıyor olmamın amacı da bu çünkü yaptığımız işle topluma faydalı oluyoruz. Bir kurtarma faaliyetinde, yangında, deprem sonrası da aynı hisleri yaşamıştım. Şimdi de bir insanın hayatına anlam katabilmek, kendi varlığımı, kendi hayatımı anlamlandırmak açısından beni çok mutlu etti. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kan ve kök hücre bağışı yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Salgın kök hücre bağışçısı olmamızı engellememeli. Hala birileri adına umut olma şansımız var. Kök hücre bağışçısı sayısının çoğalması gerekiyor ki hastaları iyileştirecek donörler bulunsun" diye konuştu.Öte yandan Öykü Arin'e babasından yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmış ve ilik yüzde 98,5 oranında tutmuştu.