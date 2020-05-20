Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne
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Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (5) ilik savaşı riski hala devam ediyor.

Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne
20.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:06

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (5) ilik savaşı riski hala devam ediyor. Tam uyumlu nakil yapılmadığı için kızının zaman zaman ilik savaşı verdiğini anlatan Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin için hayali Disneyland School'da karne töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

Yüzde 100 uyumlu nakil yapılamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin, ilik savaşı vermeye başladı. Geçen aylarda vücudunda pul pul dökülmeler meydana gelen Öykü Arin, doktorları tarafından hemen tedaviye alındı. Geçen günlerde yeniden doktor kontrolüne giden Öykü Arin'e kan testi yapıldı. İmmünoglobülin G (İGG) değerlerinde düşüş görülmesinin ardından Öykü Arin'e hemen intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulandı. Hastanedeki 3-4 saatlik bağışıklık tedavisinin ardından Öykü Arin evine geri döndü. Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor.'TAM UYUMLU DONÖR BULABİLSEYDİK BÖYLE OLMAYABİLİRDİ'Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, ilik savaşını durdurmak için kızının ilaç aldığını anlattı. Öykü Arin'in cildinde birinci düzey ilik savaşı yaşandığını belirten Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'de yeniden ilik savaşı oldu. İlik naklinden 6 ay sonra kronik ilik savaşı tanısı konuldu. Döküntüleri oldu bunun için yeniden tedavi alması gerekiyor. Aynı zamanda ilik savaşını engelleyen bir takım ağır ilaçlar kullanıyordu. Onların kullanım süreleri uzadı. Belki de biz tam uyumlu donör bulabilseydik durumu böyle olmayabilirdi" dedi.ÖYKÜ ARİN'E KARNE TÖRENİ

Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'le birlikte evde güzel vakit geçirdiklerini anlattı. Evde sürekli çeşitli etkinlikler yapan Öykü Arin, yazı yazmayı öğrendi. Disneyland ile ilgili birçok hayal kuran Öykü Arin için ailesi, 'Disneyland School' adında öğretici-eğitici ve hayal dünyasını geliştiren bir etkinlik düzenledi. Öykü Arin'e hayali Disneyland School'da karne töreni gerçekleştiren ailesi de etkinliğe ortak oldu. Baba Çağdaş Yazıcı okul müdürü, anne Eylem Şen Yazıcı ise Öykü Arin'in öğretmeni oldu. 5 yaş kitap setini bitirip 6 yaş kitaplarına geçen Öykü Arin için evde karne töreni gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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