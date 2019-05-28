Öykü Arin'e anneden yapılan ilik nakli başarısız oldu: 'Çalışılmamış 100 bine yakın numune var'

İlik nakli bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin'e yarı uyumlu annesi Eylem Yazıcı'dan aktarılan nakil başarısız oldu. Ender görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığıyla mücadele eden Öykü Narin'in tedavisi için ise Sağlık Bakanlığı'nın elinde henüz çalışılmamış 100 bine yakın numune olduğu belirtildi. 'Öykü Narin'e Umut Ol' platformu bu nedenle bakanlığa ivedilikle söz konusu numuneleri incelemesi çağrısı yaptı.

Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Öykü Arin'e doktor kararıyla yarı uyumlu babadan nakil yapılacak. Babanın ilik naklinin de başarısız olması durumunda yabancı bir donörden eşleşme yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle