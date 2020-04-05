Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı
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Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor.

05.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:24
Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli 'Evde kal' mesajı

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı

ANTALYA - 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan bu süreçte eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu

Löseminin ender bir türüyle mücadele eden ve uzun zamandır izole bir hayat süren tüm Türkiye'nin tanıdığı minik Öykü Arin ise "evde kal" çağrısında bulundu. Öykü Arin, "Korona günlerinde evde ip atlayabilirsin, denge oyunları oynayabilirsin, oyuncaklarını konuşturabilirsin, boks yapabilirsin, bebeğinle ilgilenebilirsin, lego yapabilirsin, komik videolar izleyebilirsin" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5), tedavisi için Antalya'ya getirilmiş, Türkiye'de hızla yayılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatılmıştı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, ilk olarak annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.

Karantinanın en minik üyesi

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan minik Öykü, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Uzun zamandır izole yaşayan minik Öykü bir yandan da son zamanlarda yaşanan olaylarda tüm insanlara rol model oldu. Hastanede ve evde kaldığı sürece anne Eylem Şen ile çeşitli aktiviteler yapan Öykü, Korona günlerinde de zamanını farklı aktivitelerle geçiriyor.

Yaşıtlarına "evde kal" mesajı

Korona günlerinde evde kalınması gerektiğinin önemine ilişkin anne Eylem Şen ile video çeken minik Öykü yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Minik Öykü, "Korona günlerinde evde ip atlayabilirsin, top oynayabilirsin, saklambaç oynayabilirsin, denge oyunları oynayabilirsin, oyuncaklarını konuşturabilirsin örgü örebilirsin, boks yapabilirsin, bebeğinle ilgilenebilirsin, lego yapabilirsin, komik videolar izleyebilirsin" mesajını verdi.

Kampanya umut olmaya devam ediyor

'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan bu süreçte eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu.

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli 'Evde kal' mesajı

Kaynak: İHA

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Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı
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