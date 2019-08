Öykü Arin başka canlara da umut oluyor

21.08.2019 11:16

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası kapsamında bağışlanan kök hücreler, çocuklara umut oluyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e nisan ayında önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez haziran ayının başında babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

İlik naklinin simgesi haline gelen "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verilen ve Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra İngiltere, Almanya gibi dünyanın 10'dan fazla ülkesinde gönüllüler yardımıyla etkin şekilde yürütülen kampanyayla geçen yıl kasım ayından bu yana 150 bini aşkın donöre ulaşıldı.

Kampanya kapsamında bağışlanan kök hücreler, son bir ayda Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'deki çocuklara uyumlu olduğu tespit edildi. Donörlerden alınan kök hücreler, çeşitli kentlerdeki hastalara nakledildi.

"Öykü Arin'in enerjisi her geçen gün yükseliyor"

Hastanenin steril odasından çıkarak normal servise alınan zaman zaman da evine gönderilen çocuğun annesi Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine, son yapılan testlerde kızına iliğin uyumunun yüzde 98 devam ettiğini söyledi.

Kızının her geçen gün daha da iyiye gittiğini vurgulayan Yazıcı, "Bizim için en kritik süreç ilk bir yıl. Bu sürede sıkıntı yaşanmazsa aşılarını olacak, yeniden topluma karışabilir hale gelecek. İlk bir yılda enfeksiyonlara çok açık. Hastanedeki steril koşulları evde de sürdürüyoruz. Günleri kitap okuyarak, oyun oynayarak geçiriyor. Öykü Arin'in enerjisi her geçen gün yükseliyor. 'Öykü Arin tam anlamıyla iyileşti, artık risk yok demek' için beş yıla ihtiyacımız var." diye konuştu

"Bütün Öyküler için donör olun, umut olun"

Kampanyalarının "Tüm Öykülere umut ol" sloganıyla devam ettiğine vurgu yapan Yazıcı, bu kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, bütün hastalar için yaptıklarını dile getirdi. Yazıcı, ilk kampanya başladığında bağışlanan kök hücrenin İstanbul'da bir bebeğe uyum sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'deki şoför bir arkadaşımızın bağışladığı ilik de lösemi hastası bir başka çocuğa umut olmuştu. Neredeyse her ay güzel haberler alıyoruz. Bu kampanya sürecinde 150 bini aşkın donöre ulaştık. Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'den bu ay güzel haberler aldık. Biz çağrımızı sürdürüyoruz. Bütün Öyküler için donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarır. Sevdiklerinin dört gözle hayata tutunmasını bekleyen insanlar var."

Tek isteğinin kızının ve tüm çocukların yüzünün gülmesi olduğunu aktaran Yazıcı, herkesin kök hücre bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA