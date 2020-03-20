Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi
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Koronavirüs, Antalya, Güncel

Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle doktorlarının uyarıları sonrasında ev karantinasına girdi.

20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:30
Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle doktorlarının uyarıları sonrasında ev karantinasına girdi. Geçen sene yeni yaşına hastanede giren Öykü Arin, dün gece 5'inci doğum gününü evde annesi ve babasıyla birlikte kutladı. Öykü Arin, 'Dışarıda olmak isterdim ama mikrop var. O yüzden evde parti yapıyoruz" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.'DIŞARDA OLMAK İSTERDİM AMA MİKROP VAR'Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından lösemi tedavisi gördüğü için risk grubunda olan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ev karantinasına girdi. Dün 5 yaşına adım atan Öykü Arin'in doğum günü sevincini, annesi Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştı. Video paylaşımında annesiyle birlikte doğum günü pastasını hazırlayan Öykü Arin, 'Herkesi çok seviyorum. Annemle birlikte pasta yapıyoruz. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Dışarıda olmak isterdim ama mikrop var. O yüzden evde parti yapıyoruz. Dünyanın öbür ucuna kadar herkes benim doğum günümü kutladı" dedi.ANNESİNDEN KIZINA İYİ DİLEKLEREylem Şen Yazıcı ise paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "5 yaşında. Çok uzun sağlıklı, mutlu, özgür, dünyada olanlarla baş etmek edecek kadar güçlü, neşeli yılları olsun. Evde minik bir kutlama yaptık bu yıl ama yalnız değildik tabi ki. Ailemiz, dostlarımız, kalbi bizimle atan herkes bizimle birlikte söyledi; İyi ki doğdun Öykü Arin. Nice nice nice uzun sağlıklı mutlu yıllara. Unutmayın; Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarır. Donör olun. ve asla vazgeçmeyin."

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Öykü Arin, gecenin ilerleyen saatlerinde internette çocuklar için verilen canlı konseri dinleyerek dans etti.


Kaynak: DHA

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