Öyken: "Bizim için mücadele günü"

09.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:48

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, "10 Ocak, gazeteciler için bir bayram değil, bir dayanışma ve mücadele günüdür" dedi. Yerel basının bugün onur mücadelesi verdiğini söyleyen Öyken, "Tüm zorluklara rağmen toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için gece gündüz demeden çalışan ve her türlü zorluğa karşı direnen tüm basın emekçisi arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.



Gazetecilerin her zaman vatansever ve demokrasiden yana olmak zorunda olduklarını söyleyen AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Özgür basın varsa özgür toplum vardır. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı toplumun oluşumu için özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır. Bizler bir yandan meslek ilkelerimize bağlı görevlerimizi yaparken öte yandan yerel basın olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ama inanıyorum ki içinde bulunduğumuz çıkmazdan bize inanan okuyucularımızla birlikte çıkacağız." - ANTALYA

Kaynak: İHA