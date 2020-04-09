OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de OYKA Kağıt Ambalaj'dan geldi.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de OYKA Kağıt Ambalaj'dan geldi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alankoronavirüs salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na OYKA Kağıt Ambalaj, 1,5 milyon TL bağışladığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA